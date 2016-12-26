Diğer
Kategoriler

60 milyon TL’lik umut kuyruğu

Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi olan 60 milyon TL’yi kazanmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’ndeki Nimet Abla Bilet Satış Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

60 milyon TLlik umut kuyruğu

26 Aralık 2016 12:20
60 milyon TL’lik umut kuyruğu - Tıkla İzle

Milli Piyango İdaresi tarafından bu seneki yılbaşı ikramiyesi 60 milyon TL olarak belirlenmişti. Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar, şanslı olduklarına inandıkları Eminönü’ndeki Nimet Abla Bilet Satış Gişesi'ne akın etti. 60 milyonu kazanarak yeni yıla zengin girmek isteyen vatandaşlar, gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gişe önünde görev alan güvenlik ekipleri, vatandaşların izdiham oluşturmaması için yönlendirmelerde bulundu. Saatlerce sırada bekledikten sonra biletlerini alan vatandaşların mutlu oldukları gözlendi.

“Büyük ikramiye çıkarsa Şener Şen gibi saçmayı düşünüyorum”
Sıra beklememek için sıraya girmediğini söyleyen Efkan Kısacık, “Ben sıraya girmedim, dedim ki şans varsa kimden alırsam oradan çıkar dedim. Milli Piyango'nun bana çıkacağını sanmıyorum ama çıkarsa Şener Şen gibi saçmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Bir saatten fazla sırada beklediğini ifade eden Sedat Adıyaman, “Bir saatten fazla sıra bekledim. Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa barakada olsa bir ev alacağım. Benim eşim ikizlere hamile olduğu için onların rızkına aldım” ifadelerini kullandı.

Kayınbabası için bilet aldığını söyleyen Musa Özkan ise, “Bu biletleri almak için 2 saat falan bekledim. Ben bu biletleri kayınbabama aldım. İnşallah kayınbabama çıkar. Onunla konuştum, o da bana 3 tane daha kadın alacağını söyledi” dedi. 

Bilet almak için Van’dan geldiğini belirten Soner Uzun, “Ben bilet almak için Van’dan geldim. Şansımızı denemek için 3 saate yakın kuyrukta bekledik. Eğer bana çıkarsa babamı bir daha evlendireceğim” diye konuştu. 

Mehmet Başa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç