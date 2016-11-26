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60 milyonluk umut sönmesin

Yılbaşına sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyeyi kazanma hayali vatandaşların umudu oldu.

60 milyonluk umut sönmesin

26 Kasım 2016 10:08

Önümüzdeki günlerde satışı yapılacak yılbaşı biletleri için Milli Piyango bayileri önem arz eden uyarılarda bulundu. 

Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında bulunan ‘büyük ikramiye’ çekilişleri insanların umudu olmaya devam ediyor. Her geçen yıl, dağıtılan para arttıkça vatandaşların bilet talebinin yoğunlaştığı yılbaşı ikramiyesi Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklama ile bu yıl 60 milyon Türk Lirası olacak. 30 Kasım tarihi itibari ile Milli Piyango bayilerinin eline ulaşacak olan yılbaşı biletlerine, vatandaşlar daha şimdiden vatandaşlar yoğun talep gösteriyor.

"30 Kasım’da biletler elimizde olacak"
Eskişehir’de Milli Piyango bilet satıcıları yılbaşında basılan sahte biletlere dikkat çekerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını belirtti. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden sahte biletlerin diğer illere dağıtıldığını söyleyen piyangocular, damga veya kaşesiz biletlerin alınmamasını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Milli Piyangocu Kurtuluş Çıldır, gerçekleşecek olan 29 çekilişinin ardından yılbaşı biletlerinin geleceğini belirtti. Çıldır, "Şuanda yılbaşı biletleri Milli Piyango İdaresine geldi. Şuanda önümüzde 29 çekilişi var. Bu çekilişin ardından 30 Kasım’da biletler elimizde olacak. Milli Piyango İdaresi 60 milyonluk yılbaşı ikramiyesini açıkladıktan sonra vatandaşlar, biletleri sormaya başladı. Bazı kişiler 29 çekilişini bilmediği için direk ‘Yılbaşı var mı?’ diye soruyor biz de 30 Kasım’ı bekleyin diyoruz. Bu sene yılbaşı biletlerini büyük bir talep var. Bu da verilen paranın büyüklüğünden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"İstanbul, Ankara ve İzmir’den çok fazla sahte bilet gelebilir"
Çıldır, vatandaşların yılbaşı biletini güvendikleri bayilerden almalarını belirtip, sahte biletlerin bu dönemde artacağını söyleyerek, "İnsanlar geçen yıl biletlerini alırken uğurlu sayılarını, doğum tarihlerini, arabalarının plaka numaralarını, kendi çocuklarının doğum tarihlerinin olduğu numaraları istiyordu. Bu yıl sonunda da aynı durum söz konusu olacak diye tahmin ediyoruz. Vatandaşlardan şunu rica ediyoruz, piyasada bilmedikleri yerden bilet almasınlar. Bildikleri, tanıdıkları bayilerden alsınlar. Dışarıda çok fazla sahte bilet olayları dönüyor. İnsanlar bilet alırken özellikle damgalı, kaşeli olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa onların da başları belaya girer. İstanbul, Ankara ve İzmir’den çok fazla sahte bilet gelebilir. Güvendikleri yerden alsınlar" şeklinde konuştu.

Çıldır, yılbaşı bilet fiyatlarından da bahsederek, "Tam bilet 60, yarım bilet 30 ve çeyrek bilet 15 lira olacak" dedi. 

Mustafa Kaplan

Etiketler: milli piyango


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