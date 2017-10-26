60 yaş ve üzerine üniversite eğitimi

60+ Tazelenme Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Böylece İstanbul'da ilk defa 60 yaş ve üzerindekiler 4 yıl boyunca ücretsiz olarak eğitim görebilecekler. Protokol imzalanmasının ardından Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Campus Konferans Salonu'nda Alzheimer konusunda dünyaca ünlü uzman olan Prof. Dr. Terence Seedsman ilk dersi verdi. 60 yaş ve üzerindeki insanlar bu sosyal sorumluluk projesi sayesinde yaşam boyu öğrenmeye devam edecekler.

Açılış konuşmasında 60 yaş ve üzeri insanların tecrübelerinden faydalanmanın önemine dikkat çeken Nişantaşı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Böyle bir projenin hepimize katkısı olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda aslında kronolojik yaşın bir şekilde sınıflandırılması konusunda kayışlardan bahsediliyor. 60 yaş ve üstündeki insanlara artık genç ve orta yaşlı olarak bakmaya başladık. Genç arkadaşlarım yeni gelecek olan misafirlerimize destek olalım birlikte onların tecrübelerinden faydalanmaya çalışalım. Hayatı esas öğrenmemiz gereken kişiler onlardır" dedi.

"2 binden fazla öğrencimiz var"

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan Nişantaşı Üniversitesi ile protokol imzalamış olmaktan mutluluk duyduğu ifade ederek, "60+ Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 60 yaş üstü vatandaşlarımızın 4 yıl eğitim ve öğretim göreceği bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilmiştir. Bugün 2 binden fazla öğrencimiz programa kayıtlıdır. Dolayısıyla çok başarılı geçmiş bir iki yılın ardından bugün Nişantaşı Üniversitesi'nin bu taze kampüsünde yeni bir dönemin İstanbul'da hep birlikte açılışını yapacağız. İstanbul'da yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlarımızın Nişantaşı Üniversite'sinin kampüsünde kendilerine 4 yıl boyunca sunulacak olan programdan yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

"Yaşam boyu öğrenme ile yaşamlarına yeni bir anlam katacaklar"

Öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programları için talepte bulunulduğunu belirten İsmail Tufan, "Bu programa katılabilmek için 60 yaşında olmak, öğrenmeye istekli olmak gerekiyor. Devam şartı bu üniversite için de geçerli. Dolayısıyla bir sosyal sorumluluk projesi olan Tazelenme Üniversitesi'nin en önemli özellikleri karşılıklı öğrenme, rezervlerimizi geliştirme, yeteneklerimizi arttırma ve hayatın içerisindeki en önemli bulgulardan biri olan yaşam boyu öğrenme ile yaşamımıza yeni bir anlam katmaktır. Temel olarak bunları amaçlıyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Üniversitemizin kapısından içeri girenler bize 'Yüksek lisans ve doktora programlarını da açmanızı bekliyoruz.' diyorlar" diye konuştu.

"60 yaş ve üzerindeki insanların tecrübelerinden faydalanacağız"

Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak ise, "Böyle sosyal içerikli bir projeye imza atmakla 60 yaş ve üzeri insanlarımızı tekrar genç öğrenciler arasına kazandırmış olacağız. Ülkemiz adına katma değeri yüksek olan bir proje olduğuna inanıyoruz. Hem üniversitemize hem de bu insanlarımıza faydalı olacak bir projedir. 60 yaş ve üzeri gelecek olan bu öğrencilerimiz 60 yaşına kadar kendi hayatlarında edinmiş oldukları tecrübeleri bizimle burada paylaşacaklar. Dolayısıyla üniversitemiz için büyük bir kazanç olacağına inanıyorum" dedi.

