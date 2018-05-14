60 yaşında üniversiteyi 3. bitirdi

263 öğrenci içerisinde 3.86’lık ortalama ile okul 3.sü olan Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümü öğrencisi Neşe Alkım Ayan, başarısıyla ayakta alkışlandı. Dönemin koşulları sebebiyle yarıda bırakmak zorunda kaldığı lise öğrenimini 57 yaşında açıktan tamamlayan Ayan, bir yıl sonra başladığı Karacasu MYO’dan derece ile mezun oldu. Açıköğretim Fakültesinde de Yaşlı Bakım Hizmetleri Bölümünde eğitimini sürdüren evli ve 2 çocuk annesi Ayan, eğitiminin ardından ilçede bulunan Afrodisias Antik Kentinde, yaptığı takıları sergileyebileceği bir stant açmak istediğini dile getirdi.