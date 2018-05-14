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60 yaşında üniversiteyi 3. bitirdi

Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunu 60 yaşında 3. Olarak bitiren Neşe Alkım Ayan, okumanın ve başarmanı yaşı olmadığını bir kere daha gösterdi.

60 yaşında üniversiteyi 3. bitirdi

14 Mayıs 2018 08:52

263 öğrenci içerisinde 3.86’lık ortalama ile okul 3.sü olan Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümü öğrencisi Neşe Alkım Ayan, başarısıyla ayakta alkışlandı. Dönemin koşulları sebebiyle yarıda bırakmak zorunda kaldığı lise öğrenimini 57 yaşında açıktan tamamlayan Ayan, bir yıl sonra başladığı Karacasu MYO’dan derece ile mezun oldu. Açıköğretim Fakültesinde de Yaşlı Bakım Hizmetleri Bölümünde eğitimini sürdüren evli ve 2 çocuk annesi Ayan, eğitiminin ardından ilçede bulunan Afrodisias Antik Kentinde, yaptığı takıları sergileyebileceği bir stant açmak istediğini dile getirdi. 

 

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