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60 yaşındaki adamın öldüğü 3 gün sonra anlaşıldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

60 yaşındaki adamın öldüğü 3 gün sonra anlaşıldı

20 Şubat 2017 19:03

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Banaz köyünde yaşayan Saim Çakmak'tan (60) 3 gün boyunca haber alamayan komşuları eve gitti. Çakmak'ın kapıyı açmaması üzerine kapı kırılarak içeri girildi. Çakmak'ın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Serhat Yılmazer

Etiketler: Saim Çakmak, Sivas, yıldızeli


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