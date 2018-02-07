60 yaşındaki anne böbreğini vererek kızını hayata bağladı

Çanakkale'de yaşayan evli ve bir çocuk annesi 36 yaşındaki Elmas Değirmenci, 13 yaşında geçirdiği ateşli idrar yolu enfeksiyonları sonucunda sol böbreğini kaybetti. 23 yıl içinde aynı rahatsızlık ara ara devam edince Değirmenci, diğer böbreğini de 4 ay önce kaybetti. Özel bir diyaliz merkezinde diyalize giren Değirmenci, yaklaşık bir buçuk ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezine başvurdu. Geçen bu süre zarfı içinde anne Sebile İnanır, kızına sol böbreğini vermek istedi. Anne Sebile İnanır, aldıkları bu kararı ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan'la paylaştı. 1 ay süren kan ve doku uyum testleri neticesinde ÇOMÜ Organ Nakil Konseyi tarafından böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Alınan bu kararın ardından 3 Şubat'ta kapalı ameliyat yöntemi ile anne Sebile Bilir'den kızı Elmas Değirmenci'ye 4 saat süren operasyonla canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldı. Annesinden aldığı böbrekle Elmas Değirmenci, yeniden sağlığına kavuşarak hayata bağlandı.

Elmas Değirmenci'nin 4 aydır diyalize girdiğini ifade eden ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Annesi Sebile Hanım kızının yaşadığı bu acı tabloya dayanamadı. Kızına kendi böbreğini vermeyi tercih etti. Bir ay süren test sürecinin ardından konsey olarak böbrek nakline karar verdik. 3 Şubat günü Sebile Hanım'ın sol böbreği başarılı bir şekilde kızı Elma Hanım'a nakledildi. Herhangi bir sorun yok. Elmas Hanım'ı bir iki gün içinde taburcu ederiz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kızının böbrek rahatsızlığının ortaokuldan bu yana olduğunu belirten anne Sebile İnanır ise, "İdrar yolu enfeksiyonu ile başladı. Kızım bir böbreğini kaybetti. Zamanla diğer böbreğini de etkileyince onu da kaybetti. Bu yüzden kızım bir süre diyalize girmek zorunda kaldı. Kızımın bu durumda olduğunu gördüğüm ve üzüldüğüm için bu süreci uzatmak istemedim. Böbreğimi gözümü hiç kırpmadan kızıma vermek için karar verdim. Herkes böyle bir fedakarlıkta bulunsun. Şuanda kızım sağlığına kavuştu. Çok iyiyiz. Kızıma böbreğimi verdiğim için çok mutluyum" dedi.

Annesinden aldığı böbrekle yeniden yaşama tutunan Elmas Değirmenci, "Çok mutluyuz. 4 aylık bir diyaliz süreci gerçekten zor geçti. Diyalize girmek kolay değil. Haftanın 3 günü tüm gün diyalize girerek vücudunuz halsiz kalıyor. Çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla ilgilenemiyorsunuz. Kısa sürede bu zor zamanı çok şükür annemin sayesinde ve hocalarımızın başarılı nakli ile atlattık. Gülerek, isteyerek girdiğimiz operasyondan sağlıklı bir şekilde çıktık" dedi.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce



