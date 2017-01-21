Bodrum’da Halk Eğitim Merkezinin açtığı el sanatları kursları emekli bayanların ilgi odağı oldu. Yıllarca iş hayatında ter döken bayanlar emekliliklerinde de boş durmuyor. Farklı sektörlerden emekli olan 60 yaşın üzerindeki hanımlar öğrenmenin ve üretmenin yaşı olmadığını yaptıkları el sanatlarıyla kanıtlıyor. Kurs öğretmeninden öğrendiklerini titizlikle uygulayan hanımlar ürettikleri eserlerle gençlere taş çıkartıyor. Mozaik kursunda bir araya gelen bayanların kimi boş zamanını değerlendirerek üretmenin keyfini yaşıyor, kimileri ise ürettikleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor. Tarihi motifleri ince ince işleyen hanımlar kursta da yeni arkadaşlıklar da ediniyor.

30 yıl kimya mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olarak Bodrum’a yerleşen Nuran Örge şunları söyledi: “Bodrum’a yerleştikten sonra iş hayatının enerjisine alışmış bir insan olarak enerjimizi el sanatları konusunda değerlendirmeyi düşündüm. Burada bize Bodrum Halk Eğitim Merkezinin tanıdığı imkanlarla, hocamızın engin tecrübesi ve öğretileri ile bu yıl mozaik sanatı çalışıyoruz. Haliyle yaşımız icabı çoluğumuz çocuğumuz evlendi, evde karı koca olarak yalnız kaldık. Zamanımızı bu şekilde değerlendirip hem beğendiğimizi bir şeyler üretiyoruz hem de burada çok güzel bir arkadaşlık ve dostluk çerçevesi içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz”dedi.

Kursların her yaştan insanlara açık olduğunu ifade eden Kurs Öğretmeni Şahinde Başmanav da şu sözlere yer verdi “Kurslarımız, vaktini değerlendirmek isteyen, belli bir yaş üstünde olan kişilerin aynı zamanda da gençlerin bir meslek edinmek istiyorlarsa eğer bu kurslar tam onlar için. Okullarda 4 yılda 5 yılda aldığı eğitimi bu tip kurslarda bir dönemde ikinci dönemde daha üstüne koyarak öğrenip bir yepyeni bir meslek edinebiliyorlar”.

(Eren Ayhan / İHA)