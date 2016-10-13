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60 yıl önce atılan füze onları bir araya getirdi

1957 yılında Rusya'nın Sputnik 1 adlı füzeyi uzaya gönderilmesinden oldukça etkilenen Bandırma Şehit Gönenç Lisesi öğrencilerinin okulda kurduğu Füze Kulübü, bugün Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği (HUZAD) adı ile faaliyetlerini sürdürüyor. 1967 yılında amatör roket yapan dernek üyeleri, ilerleyen yaşları nedeni ile artık çocuklara uzay ve havacılık sevgisi aşılıyor.

60 yıl önce atılan füze onları bir araya getirdi

13 Ekim 2016 09:40

Şehit Mehmet Gönenç Lisesinde 1957 kurulan 'Füze Kültür Kulübü', 1959 yılında liseden ayrılarak 'Astronomi ve Roket Kulübü adını aldı. 1960 yılında ise 'Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği' olarak resmiyet kazandı. HUZAD, Türk sivil uzay çalışmalarının önderliğini yapmaya halen devam ediyor.
Bandırma Havacılık Uzay Araştırma Derneği Başkanı Artuğ Sayıner, ''Bandırma Havacılık Uzay Araştırma Derneği Başkanlığını devam ettirmekteyim. Havacılık Uzay Araştırma Derneği 1957 yılında Bandırma Şehit Gönenç Lisesi Havacılık Kolu olarak başladı. Arkasından ''Füze Kültür Kulübü'' olarak devam etti. Daha sonra 1960 yılında 'Astronomi ve Roket Kulübü' ismini aldı. Daha genelleme yapabilmek için de şimdiki adı olan 'Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği' olarak devam etti. 1957 yılında amatörce başlayan ve beş tane gencin kurmuş olduğu bu dernek isimlerini söylersek, Artuğ Sayıner, Adnan Zambak, Güngör Gezer, Osman Caran ve Atilla Yedikardeşler olarak kuruldu ve devam etti'' dedi.

Çalışmaların ana gayesinin yeni başlamış olan uzay faaliyetleri olduğunu söyleyen Sayıner, ''1957 yılında ilk defa Rusya Sputnik 1 Füzesini uzaya attı. O tarihte de Türkiye'de bu faaliyetler amatör olarak başlamış oldu. Daha sonra roket yapımına geçildi. Bu roket yapımları esnasında da 20 civarında roket atıldı. Bu Roketlerden en önemlisi Marmara serisi grubuydu. Marmara serisi grubunda Marmara üç roketi aşağı yukarı 5 kilometre civarında yükseldi ve paraşütle yere indi. Bu arada bir Roket çalışması yapan Kirkor isimli arkadaşla bir yarışma yapıldı Bandırma'da. HUZAD'ın Roketi çıkmasına rağmen Kirkor'un roketi yerinde parçalandı. Bu da geçmiş bir tarih olarak hatıralarımız arasındadır. HUZAD yalnız Türk Hava Kurumu'nun gayelerine hizmet etmenin yanında ayrıca roketin yanında uzay çalışmaları yapan bir kuruluş. Astronomik bir takım araştırmalar yapmak ve gençleri yöneltmek bakımından da böyle bir çalışma halen devam etmektedir'' dedi.

HUZAD üyesi Hurisel Bozan, ''Avukat Artuğ Sayıner'in yanına sekreter olarak girdim. HUZAD'ın en yeni üyelerinden biriyim. Uçuşa karşı gerçekten çok ilgim var. Keşke planörler ile uçabilsem ya da paraşütler ile atlayabilsem. Artuğ beyin yazdıklarını okudum gerçekten çok hoşuma gitti. O zamanlarda lise yıllarında böyle bir atılım yapmak büyük bir cesaret. Ben de bu yüzden HUZAD'ı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

HUZAD üyesi Merve Onar, ''Ben bir sene önce Kütahya Dumlupınar Üniversitesi lojistik bölümünden mezun oldum. HUZAD'ı tercih etmemin sebebi küçüklükten beri Uzaya karşı bir ilgim vardı. Hep uzay filmleri ve Astronomi ile alakalı filmler izlemeyi çok seviyorum. O yüzden Nur arkadaşım sağ olsun bana böyle bir derneğin olduğundan bahsetti. Bandırma'da böyle bir derneğin olması beni çok mutlu etti. Ben de bu yüzden üye olmak istedim. HUZAD'ın yaptığı çalışmaları daha çok inceledikçe ilgim arttı'' dedi.
HUZAD üyesi Nur Emine Gülgüngör ise ''Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde okuıyorum. Ben burada böyle bir dernek olduğunu bilmiyordum. Artuğ beyin sekreteri olarak işe başladım. Artuğ beyin yaptığı çalışmalarını yakından izleme fırsatım oldu. HUZAD'ın tarihçesini okudum.Burada bayanlara zamanında verilen değer, onların yaptıkları çalışmalar, geçmişte yapılan füze atışları bunlar benim çok dikkatimi ve ilgimi çekti. Bu sayede ben de HUZAD'a üye oldum'' dedi.
Türkiye’nin tek sivil uzay derneği olarak çalışmalarına devam eden HUZAD'ın en büyük sıkıntısı ise yer sorunu. Bandırma Belediyesi'nden dernek adına yer talep eden dernek üyeleri uzun süredir cevap beklediklerini kaydetti.

Türker Yeşil

 

Etiketler: rusya


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