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60 yıl önce görev yaptığı köyü unutamadı

Emekli öğretmen Adnan Yılmaz (78), 1958 yılında görev yaptığı Van’ın Çaldıran ilçesi Güngören köyünü 60 yıl sonra ziyaret ederek, duygu dolu anlar yaşadı.

60 yıl önce görev yaptığı köyü unutamadı

18 Nisan 2018 12:33

1958 yılında o zamanki haliyle Çaldıran nahiyesine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Güngören köyünde 18 yaşındayken atanan Adnan Yılmaz, aradan 60 yıl geçmesine rağmen öğrencilerini ve köy halkını unutamadı. Ankara’da yaşamını sürdüren emekli öğretmen, aracıyla yüzlerce kilometre kat ederek ilk görev yeri olan Çaldıran ilçesi Güngören köyüne geldi. Köy halkıyla ilk günkü heyecanla kucaklaşarak hasret gideren Yılmaz, o dönemdeki tek derslikli okul yerini de gezerek anılarını tazeledi. 

Yeni okulu da ziyaret eden Yılmaz, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Kendi okuttuğu öğrencilerin hiçbirini köyde bulamayan Yılmaz’ı ancak köyün yaşlılarından üç kişi tanıyabildi. Doğu insanının kadirşinas ve misafirperver olduğunu belirten Yılmaz, çok duygulandığını ve köy halkının unutamadığını söyledi. 

Vefalı öğretmenin köylerini ziyaret etmesinden oldukça mutlu olduklarını belirten köylüler ise, büyük bir mutluluk yaşadıklarını söylediler. 1960 yılında Çaldıran’dan ayrılan ve toplam 31 yıl görev yaptıktan sonra 1989 yılında Ankara’da emekli olan Yılmaz, halen Ankara’da ikamet ediyor.  

Nihat Çavuşoğlu
 

 

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