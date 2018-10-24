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60 yıldır aradığı kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi

60 yıldır aradığı kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi
60 yıldır aradığı kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi

Fatma Uysal, 60 yıldır sokak sokak her yerde aradığı kardeşinin 1998 yılında vefat ettiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatma Uysal, 60 yıldır sokak sokak her yerde aradığını ve bir türlü bulamadığı kardeşini bulabilmek için Esra Erol'da programına katıldı. 68 yaşındaki Fatma Uysal, 1959 yılında babasının öldüğünü 15 gün sonra ise 9 aylık hamile olan annesinin doğumda öldüğünü ve 4 kardeşin ortada kaldığını gözyaşları içinde anlattı. 

Yeni doğan küçük kardeşinin bakacak kimse olmadığı ve diğer kardeşlerin de yaşlarının küçük olduğundan dolayı dayısı tarafından yuvaya verildiğini söyleyen Fatma Uysal'a, canlı yayında Esra Erol'u ekibi 60 yıl sonra küçük kardeşe ait iz buldu. Metin Kırmızı ismiyle yaşamını sürdüren küçük kardeşin 1998 yılında 40 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. 

Canlı yayında kardeşinin öldüğünü öğrenen Fatma Uysal, gözyaşlarına hakim olamadı.  

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