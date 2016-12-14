Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 60 yıllık evli karı koca aynı gün vefat etti

İslahiye Elbistan Höyük Mahallesi'nde oturan Mustafa Türk (80) ve eşi Ayşe Türk (76) aynı gün vefat etti. Uzun süredir sağlık sorunları olan Ayşe Türk dün gece fenalaştı. Bunun üzerine ambulans çağırdıkları esnada rahatsızlanan eşi Mustafa Türk kalp krizi geçirdi. Ayşe Türk ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi götürülürken Mustafa Türk ise otomobille İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı çifte yapılan ilk müdahalede kalbi duran Ayşe Türk tekrar hayata döndürülürken tedavi altına alınan eşi Mustafa Türk de kalp masajları ile yeniden hayata döndürüldü. Ancak Ayşe Türk gece saat 00.00'da, Mustafa Türk de saat 01.00'de hayata gözlerini yumdu. Yaşlı çiftin cenazelerinin bugün ikindi namazı sonrası Fevzi Paşa Mahalle mezarlığında yan yana toprağa verileceği belirtildi

Bekir Şentürk

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