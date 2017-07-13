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600 araçlık '15 Temmuz' konvoyu

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 600 araçtan oluşan “Milli Birlik ve Beraberlik” konvoyu düzenlendi.

600 araçlık 15 Temmuz konvoyu

13 Temmuz 2017 21:25

Kozan Kaymakamlığı tarafından organize edilen konvoya sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Türk Büyükleri Meydanı Hastane Kavşağı'nda toplanan kalabalık, Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile davul zurna ve korna eşliğinde konvoya katıldılar. Şehrin işlek caddelerini gezen konvoy, korna eşliğinde Türk bayrakları ile tur attı. 

Kozan Kaymakamı Avni Oral, "Bugünler bir yıl önce ülkemizde milletimize yönelik gerçekleştirilen hain darbenin yıl dönümü. Bundan tam bir yıl önce ülkemize, milletimize, milletimizin birliğine beraberliğine, Cumhuriyetimize, demokrasimize, milli irademize yönelik olarak gerçekleştirilen kalkışma sonucunda bu kalkışma milletimizin feraseti, basireti, kahramanlığı, birlik ve beraberliği ile akamete uğratıldı. Bir yıl önce gerçekleşen darbe girişimini bizler de çeşitli etkinliklerle bu yıl dönümü içerisinde anıyoruz. Bugünkü programımızda hemen hemen 7'den 70'e her kesiminden ve toplumun her katmanından olan insanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bir milli birlik ve demokrasi konvoyuydu. Yaklaşık 600'e yakın aracımızın katıldığı, her yaştan, her kesimden insanın doğrudan doğruya müdahil olduğu bir etkinlik oldu. Bu tür etkinliklerde temel amacımız bundan bir yıl önce yaşadığımız o kara gecenin, karanlık gecenin unutulmaması, unutturulmaması, hafızaların tekrar yenilenmesi. 15 Temmuz ruhunun tekrar hafızalarda canlanması açısından önemli. Bu ve benzeri programlar bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte gelecek nesillere de aktarılmış olacak” dedi. 

“15 Temmuz darbe girişimi esnasından bir sürü şehidimiz oldu, gazimiz oldu” diyen Kaymakam Oral, “Ben bu vesile ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

Konvoya katılan Kozan Anadolu Lisesi Müdürü Levent Tetik, "Cenabı Allah böyle bir tarihi bir daha nasip ettirmesin. Bu tarihi unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Bu tarih bir milattır, yeni bir kurtuluştur, yeni bir destandır. Bu tarih Sütçü İmamları, Hasan Tahsinleri ortaya çıkarmıştı. Bu tarihte Kurtuluş Savaşı gerçekleştirdik. Bu vatanı kimseye vermeyiz, verdirmeyiz, böldürmeyiz. Gerekirse canımızı veririz" dedi.
Üzerine astığı dövizlerle dikkat çeken 84 yaşındaki Ahmet Saygılı ise, "Bu vatanın birliği için dürüst olmak lazım, sahip çıkmak lazım vatanımıza, milletimize. Ben şuan 84 yaşındayım. Vatanım için, milletim için bu yürüyüşe geldim katılıyorum" diye konuştu.  

Emre Bozdemir
 

Etiketler: adana, Kozan


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