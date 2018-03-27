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600 bin TL'lik 'Turuncu' listede yer alıyordu, öldürüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin sözde Nazımiye gücü sorumlusu Mahir kod adlı Cihan Kıt olduğu ve aranan teröristler listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu kategoride yer aldığı tespit edildi.Teröristin boynunda ve elinde haç işaretinin çıktığı öğrenildi.

600 bin TLlik Turuncu listede yer alıyordu, öldürüldü

27 Mart 2018 11:28

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" 27.03.2018 Tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli-Ovacık 1988 doğumlu turuncu listede kaydı olan Sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt adlı PKK’lı teröristle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 4 adet kaleşnikof, 1 adet sırt telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildiren valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktardı.  

Fatma Çıray

 

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