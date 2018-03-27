600 bin TL'lik 'Turuncu' listede yer alıyordu, öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" 27.03.2018 Tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli-Ovacık 1988 doğumlu turuncu listede kaydı olan Sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt adlı PKK’lı teröristle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 4 adet kaleşnikof, 1 adet sırt telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildiren valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktardı.

Fatma Çıray