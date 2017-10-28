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600 metrelik Türk bayrağıyla 4 kilometre yürüdüler

Antalya’da Cumhuriyet’in 94’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüş ve fener alayına binlerce kişi katıldı. 600 metrelik dev bayrakla 4 kilometre boyunca yürüyen kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek olan etkinlik alanına sığmadı.

600 metrelik Türk bayrağıyla 4 kilometre yürüdüler
600 metrelik Türk bayrağıyla 4 kilometre yürüdüler - Foto Galeri

28 Ekim 2017 21:21

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde düzenlenen fener alayı, saat 18.30’da Konyaaltı Beach Park'ta başladı. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşe 70'i aşkın sivil toplum örgütü de destek verirken 7’den 70’e herkes bayraklarını alarak yürüyüşün başlayacağı alanı doldurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Cetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, parti yöneticileri, partili belediye başkanları katıldığı yürüyüşün başlamasına 1 saat kala ise güzergahındaki Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen fener aylında, on binlerce vatandaş yürüyüşün başlangıç noktasına getirilen dev Atatürk bayrağı ile 600 metrelik Türk bayrağı altına girdi. Bayrağın haricinde kalan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşünü gerçekleştirirken, fener alayına katılmayan bazı vatandaşlar da evlerinin balkonundan destek verdiler.

Yaklaşık 1 saat süren ve 7’den 70’e vatandaşın katıldığı fener alayının sonunda ise vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Sümer Ezgü ve Bulutsuzluk Özlemi konserini dinlemeye geldi. Alana sığmayan bir çok kişi meydana giremeyip yürüyüş güzergahından kutlamalarına devam etti. 

Suat Metin
 

 

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