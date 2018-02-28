600 milyonluk akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 45 kişiye yükseldi

Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, bu yolla da haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Şüphelilerin 6 aylık dönemde devleti en az 600 milyon TL vergi kaybına uğrattıkları tespit edilmişti.

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ve Körfez Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik 16 Şubat günü 72 ilde eş zamanlı olarak ’Vurgun’ operasyonu düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda Kocaeli’de 130 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları devam eden 70 kişinin 36’sı ise işlemlerinin tamamlanması sonrasında dün sabah saatlerinde Körfez Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 36 kişiden 3’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkartılan 33 şahıstan 10’unun tutuklanmasına karar verilirken 23’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Daha öncede adliyeye sevk edilen 60 şahıstan 35’i tutuklanırken, 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, 21’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Böylece toplamda adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 45’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 44'ü adli kontrol şartıyla, 7’si de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında olan diğer şahısların ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Murat Kanber

