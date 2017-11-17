Diğer
Kategoriler

600 polisle hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 600 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

600 polisle hava destekli asayiş uygulaması

17 Kasım 2017 02:55
600 polisle hava destekli asayiş uygulaması - Tıkla İzle

Merkez Kayapınar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Narkotik, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerince il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası için hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 47 ekiple 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında umuma açık yerler denetlenirken şüpheli araçlar durdurulup arandı. Şahısların kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı. Uygulama sonucunda 2 bin 400 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken 534 araç kontrol edildi. Umuma açık 22 işyeri denetlenirken yoklama kaçağı 6 kişiye yasa gereği tebligat yapıldı. 

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık

Etiketler: asayiş uygulması, diyarbakır

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç