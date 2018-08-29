600 yatak kapasiteli yurt hizmete açılıyor

Girne Üniversitesi Karakum Kampüsünde yapımı tamamlanan 15,000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” 7 Eylül’de Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımı ile törenle hizmete açılıyor.

Girne Üniversitesi karakum kampüsünde öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak, ve üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15 bin m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” tamamlanarak, 7 Eylül’de KKTC Başbakan’ı Tufan Erhürman’ın katılımıyla törenle hizmete açılıyor.

“Park Palace Residance” açılış töreni, KKTC Başbakan’ı Tufan Erhürman başta olmak üzere, bakanlar, devlet ve hükümet yetkilileri yanında davetli misafirlerin katılımıyla, 7 Eylül Cuma günü, Girne Üniversitesi Karakum kampüsünde gerçekleşecek.

Öğrencilerin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak

Girne Üniversitesi Karakum Kampüsünde hizmete açılacak olan yapımı iki yıl süren ve akıllı bina olarak tasarlanan “Park Palace Residance” içerisinde ekonomik rezidans tipi yurtlar, akademik lojmanlar, misafirhane, kütüphane, çalışma ve etüd salonu, sağlık merkezi, fitness merkezi, restoranları ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak.

15 bin m2 Büyüklüğünde ve 600 Yatak Kapasiteli yeni bir yaşam merkezi

Öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunma hedefiyle planlanan; modern mimari ve ileri teknolojik altyapıların kullanıldığı binada, tek kişilik, iki kişilik rezidans oda ve üç ile dört kişilik ekonomik oda seçenekleri bulunuyor. Binada akademik çalışmalara destek olacak etüt odalarının yanı sıra çalışma odaları ve kütüphane de yer alıyor. Her katta bulunan modern tasarımlı ortak mutfaklar, öğrencilere kendi yemeklerini pişirme ve keyifli bir ortamda beraber vakit geçirme imkânı sunarken, öğrencilerin ortak kullanım alanlarında, çamaşırhaneler, alışveriş yapabilecekleri bir mini market, kafeterya, fitness merkezi, spor ve etkinliklerde kullanılmak üzere açık ve kapalı sosyal etkinlik alanı da bulunuyor.

Prof. Dr. Salihoğlu: “Öğrencilerimizin ve öğretim görevlilerimizin yaşam standartlarını yükseltecek, ihtiyaçlarına kampüs içerisinde cevap verebilecek yatırımlar yapıyoruz”...

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Sadıkoğlu, deniz kıyısında yer alan tek kampus olma özelliği ile üniversitenin dinamik ortamında, güvenli ve nitelikli öğrencilik yaşamını deneyimleyecek olan üniversite öğrencilerinin büyük oranda faydalanacağı Girne Üniversitesi Park Palace Residance’ın, çağın gerektirdiği her türlü donanım ve konfora sahip olduğunu söyleyerek, 7 Eylül Cuma günü KKTC Başbakan’ı Tufan Erhürman’ın katılımı ile gerçekleştirilecek açılış töreni ile hizmete açılacağını ifade etti.

“Öğrencilere aile ortamı sunulacak”

Özellikle yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin aile ortamında yaşama imkanı bulacakları Girne Üniversitesi Park Palace Residance’taki yurtların öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlandığını aktaran Prof. Dr. Salihoğlu, özellikle ailelerin güvenlik, konfor ve hijyen konularında içlerinin rahat etmesini sağlayacak bir yaşam alanı oluşturulduğunu belirtti. Üniversite hayatı boyunca öğrencilere iyi bir eğitim vermenin ve mesleki birikimlerinin arttırılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlayabilecek faaliyetleri olabildiğince desteklediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. İlkay Sadıkoğlu, “Öğrencilerin canlı sosyal yaşamın bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla kurulan sosyal aktivite alanlarıyla onların sosyalleşme bilinci, vizyon kazanma, sorumluluk alabilme, liderlik gibi yetkinliklerin kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Öğrenciler birçok sosyal aktiviteyi gerçekleştirebilecek

Öğrencilerin üniversite yaşamında kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan kampus anlayışıyla oluşturulan Karakum Çağdaş Yaşam Merkezi ile sadece barınma ihtiyacı değil, diğer sosyal yaşam ihtiyaçlarının da sunulacağını aktaran Prof. Dr. Salihoğlu, “Birçok aktiviteyi gerçekleştirme imkânının bulunacağı merkezde; akademik lojmanlar, çok amaçlı salonlar, kütüphane, fitness merkezi, restoran ve kafelerle, öğrenciler donanımlı ve modern bir kampuste eğitim hayatı geçirecekler” dedi. Prof. Dr. Salihoğlu Girne Üniversitesi Park Palace Residance’ın 7 Eylülde gerçekleştirilecek açılış törenine tüm Girne halkını davet ettiklerini de sözlerine ekledi.