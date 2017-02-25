Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Ahırdağ Yedikuyular Bölgesi’nin kayak merkezi haline getirileceği müjdesini verdi.

Kahramanmaraş’ta ilk defa gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına 10 ilden 58 spor kulübünün 120 sporcusu mücadele etti.

Atlı Kızak yarışmalarında Şengel Atlıspor’dan Ali Aksakallı birinci olurken, ikinciliği Erzurum Kombine Gençlik Kulübü’nden Yusuf Özdemir, üçüncülüğü de Şahdadaş Atlıspor Kulübü’nden Hatem Yıldırım elde etti. Kahramanmaraş’tan yarışmalara katılan yarışmacılar arasında ise Hartlap Ali Doğan Spor Kulübü’nden Özkan Eşin 1., Kahramanmaraş Binicilik Spor Kulübü’nden Cengiz Özer 2. ve Hartlap Ali Doğan Kulübü’nden Ahmet Aytemiz 3. Oldu. Geleneksel Erzurum Kızak Yarışlarında da sıralama Şengel Atlı Spor Kulübü, Dadaş Köyü Spor Kulübü ve Şah Dadaş Spor Kulübü şeklinde gerçekleşti. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Yedikuyular Bölgesinin kış piknik alanına çok uygun olduğunu kaydederek “Geleneksel sporlarımıza sahip çıkarak gençlerimize tanıtıyoruz.

Kahramanmaraş’ımızın Yedikuyular Bölgesi civar illerimiz için de önemli bir bölge. İnşallah burayı kayak merkezi yapacağız. 2500 dönümlük alanın kamulaştırma çalışmalarını bitirdik. Projemiz de tamamlandı, Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte burada 100 dönümlük bir alanda Gençlik merkezi kuracağız” dedi.