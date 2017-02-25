Diğer
Kategoriler

600 yıllık gelenek Yedikuyular'da yaşatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Ahırdağ Yedikuyular Bölgesinde yapıldı.

600 yıllık gelenek Yedikuyularda yaşatıldı

25 Şubat 2017 14:59
600 yıllık gelenek Yedikuyular'da yaşatıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Ahırdağ Yedikuyular Bölgesi’nin kayak merkezi haline getirileceği müjdesini verdi.

Kahramanmaraş’ta ilk defa gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına 10 ilden 58 spor kulübünün 120 sporcusu mücadele etti.

Atlı Kızak yarışmalarında Şengel Atlıspor’dan Ali Aksakallı birinci olurken, ikinciliği Erzurum Kombine Gençlik Kulübü’nden Yusuf Özdemir, üçüncülüğü de Şahdadaş Atlıspor Kulübü’nden Hatem Yıldırım elde etti. Kahramanmaraş’tan yarışmalara katılan yarışmacılar arasında ise Hartlap Ali Doğan Spor Kulübü’nden Özkan Eşin 1., Kahramanmaraş Binicilik Spor Kulübü’nden Cengiz Özer 2. ve Hartlap Ali Doğan Kulübü’nden Ahmet Aytemiz 3. Oldu. Geleneksel Erzurum Kızak Yarışlarında da sıralama Şengel Atlı Spor Kulübü, Dadaş Köyü Spor Kulübü ve Şah Dadaş Spor Kulübü şeklinde gerçekleşti. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Yedikuyular Bölgesinin kış piknik alanına çok uygun olduğunu kaydederek “Geleneksel sporlarımıza sahip çıkarak gençlerimize tanıtıyoruz.

Kahramanmaraş’ımızın Yedikuyular Bölgesi civar illerimiz için de önemli bir bölge. İnşallah burayı kayak merkezi yapacağız. 2500 dönümlük alanın kamulaştırma çalışmalarını bitirdik. Projemiz de tamamlandı, Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte burada 100 dönümlük bir alanda Gençlik merkezi kuracağız” dedi. 

Etiketler: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!