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600 yıllık hamam özel sektöre devredildi

Bursa'da 6 asırlık hamam özel sektöre devredildi.

600 yıllık hamam özel sektöre devredildi

01 Aralık 2016 10:13

İbrahim Paşa Mahallesi Başak Caddesi üzerinde İbrahim Paşa tarafından 1421 tarihinde yaptırılan Mahkeme Hamamı, 2014 yılında biten restorasyonun ardından Burfaş tarafından işletiliyordu. 7 kişinin çalıştığı ve kadınlar hamamı olarak hizmet veren Mahkeme Hamamı'nın daha verimli çalışmasını isteyen Burfaş, burayı ihaleyle özel sektöre devretti.

Mahkeme Hamamı bundan sonra Çakır Hamamı'nın işletmecisi tarafından yeni yüzüyle hizmet verecek.
Burfaş Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy, hamamı bu işin ehlinin işletmesinin daha iyi olacağını belirterek, "Bu sebeple doğalgaz ile ısınan hamamı ihaleyle kiraladık" dedi.
Mahkeme Hamamı'nın yanındaki kültür merkezi ise Büyükşehir bünyesinde hizmet vermeye devam edecek. Aynı anda 60 kişiye hizmet verebilen Mahkeme Hamamı'nda gelin hamamı, sünnet ve gelin kınası gibi özel günler için de hizmet veriliyor.  


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