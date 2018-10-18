600 yıllık Hasankeyf kale kapısı taşındı

Hasankeyf'te, Ilısu Baraj sularının altında kalacak olacak olan 600 yıllık Kale Kapısı'nın üçüncü ve son parçası taşındı. 130 tonluk tarihi kapının son parçası 96 tekerlekli modüler SPMT aracına yüklenerek yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki arkeopark alanına götürüldü. Taşıma işlemi öncesi konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, daha önce Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesini taşıdıklarını ve tarihi orta kapı ile 4'üncü eserin taşındığını belirtti. Açıklamasının devamında Kösalı şunları söyledi:

“Ilısu Barajı ülkemizin son yüzyıllık vizyon projesi içerisinde yer alan bir proje. Çok önemli bir proje, çok kapsamlı bir proje. Barajla beraber işte köy yolları yapıyoruz, devlet yolu yapıyoruz. Tarihimize kültürümüze sahip çıkıyoruz. Eserlerimizi taşıyoruz. Barajda artık yüzde 98 inşaat ilerlemesine geldik. Su tutma sürecine geçtik. Şuanda da yoğunluğumuzu artık Hasankeyf'e verdik.

Hasankeyf'te daha önce üç tane eser taşıdık. Zeynel Bey Türbesini yerine yerleştirdik, külliye inşaatını yine aslına uygun olarak tamamladık, özgün yapılarla. Yine arkasından Artuklu Hamamını taşıdık. Artuklu Hamamı'nın da sıcak bölümünü yine yerine montajını yapacağız. Yani imalatını yapacağız. İmam Abdullah zaviyesini minaresiyle beraber ayrı ayrı taşıdık. Bununla beraber Baldaken türbelerinin yapımına başladık. Yörede yine kıymet gören 5 tane zatın cenazesini sandukasını oraya taşıyacağız. Böylece yeni yerinde olacak. Bununla beraber sol taraftaki işlerimizden sadece İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan kısmı kaldı. Onu da yarın taşımayı düşünüyoruz. Böylece sol taraftaki yapıları tamamlamış olacağız, taşınan eserleri. Sağ taraftaki ilk eserimizde Orta Kapı. Orta Kapı'nın ilk 2 parçasını geçici depo sahasına almıştık, biraz aşağıya. Bugün en alttaki parçayı artık daimi yerine taşıyoruz. Oradaki temel kısmı hazır. Bugün itibarı ile daimi yerine koyacağız. Daha sonra bu iş için özel getirilen vinci de söküp yerine aldıktan sonra geçici depo sahasındaki iki parçayı da üstüne koyarak orta kapıyı da taşımış olacağız. Daha sonra çalışmalarımız Kızlar Camii, Süleyman Han Minaresi, Kapısı ve Çeşmesi, ondan sonra El-Rızık Cami'nin minaresi yine taşları sökeceğiz. Bunlar üzerine devam edeceğiz.”

“DOLGU VE TAŞIMA MALİYETİ 500 MİLYON TL”

“Hasankeyf'teki taşıma işlerimizin maliyeti yaklaşık 250 milyon civarında bulunmaktadır” diyen Kösalı, “İşte güçlendirme işlerimizi de kattığımızda yaklaşık 500 milyon TL civarında bir maliyeti var” dedi. 4 kilometre taşınması planlanan tarihi orta kapının alt kısmı taşınması havanın kararması nediyle 2'inci kilometrede ara verildi. Tarihi orta kapının alt kısmının taşınmasına yarın devam edilecek” dedi.

Hüseyin Sakar - Osman Arslan