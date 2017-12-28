61 milyon liralık kuyruk havadan görüntülendi - Foto Galeri

61 milyon liralık kuyruk havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Yılbaşına sayılı günler kala, milli piyango bileti almak için Eminönü'nde ünlü piyango bayii Nimet Abla önünde sıraya giren vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. 61 milyon liralık büyük ikramiyeli ödül için vatandaşlar dakikalarca kuyrukta bekledi.

Havadan çekilen görüntülerde, Nimet Abla’dan milli piyango alabilmek için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruk, Eminönü Yeni Camii kapısının girişine kadar uzadı.

Ahmet Faruk Sarıkoç