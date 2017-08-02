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61 yaşında evlat katili oldu

Denizli'nin Tavas İlçesi’nde 61 yaşındaki baba Mustafa Kalaycıoğlu, tartışığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

61 yaşında evlat katili oldu

02 Ağustos 2017 11:25

Edinilen bilgiye göre, Tavas İlçesi Orta Mahalle'de baba Mustafa Kalaycıoğlu (61) ile oğlu Mehmet Kalaycıoğlu (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda baba Kalaycıoğlu, oğlunu bıçakladı. Kavga sırasında Kalaycıoğlu da bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen, Mehmet Kalaycıoğlu'nun hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan baba Mustafa Kalaycıoğlu ise Tavas Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 

Etiketler: Denizli, evlat katili


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