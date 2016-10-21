Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Vakıf Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde eve gelen evli ve 4 çocuk annesi Sevim S.'nin (61) kızı, annesini kanlar içerisinde buldu. İddiaya göre durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildiren kız, annesinin göğsünden bıçaklandığını söyledi. Evde doğalgazın da açık olduğu iddia edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının öldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde ve bina içerisinde inceleme yaptı. Sevim S.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kadının eşi oto tamircisi S.S., oğlu S.S. ve ve kızı S.S.'yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ