Edinilen bilgiye göre olay, Ereğli ilçesine bağlı Elmacı köyünde meydana geldi. 61 yaşındaki Emine Arkan, dün öğlen saatlerinde kestane toplamak için köyün yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Kadının evine dönmemesi üzerine ormanlık alana giden yakınları arama çalışmaları başlattı. Arkan'ın oğlu, evden birkaç yüz metre uzaklıkta annesini hareketsiz vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Emine Arkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni otopsi için BEÜ Hastanesi morguna kaldırıldı. Arkan'ın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ



