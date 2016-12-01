İçişleri Bakanlığı’na ait atama kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi’ne göre; 616 mülki idare amirinin görev yeri değişirken, 12 mülki idare amirinin de bakanlık bünyesinde görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Toplamda 628 mülki idare amirinin görev yerinde değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının görev yeri değiştirildi. 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi. 30 kaymakam ve vali yardımcısı ise bakanlık merkez birimlerinde görevlendirildi.

Diyarbakır Sur Belediyesi’nde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş olan Bilal Özkan aynı zamanda Sur Kaymakamı olarak, Mardin Nusaybin Belediyesi’nde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş olan Ergun Baysal aynı zamanda Nusaybin Kaymakamı olarak, Mardin Derik Belediyesi’ndeki görevinde şehit olan Fatih Safitürk’ün yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş olan Hakan Kafkas aynı zamanda Derik Kaymakamı olarak atandı.

Ankara’ya 2 kadın kaymakam atandı

Düzce Vali Yardımcısı Selda Dural Ankara Yenimahalle Kaymakamlığı’na, Trabzon Hayrat Kaymakamı Tuğba Genç Ankara Evren Kaymakamlığı’na atandı. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Meral Uçar ise Van Tuşba Kaymakamlığı’na getirildi.

Kararnameye göre; merkezde görevli olan 7 kişi merkeze, merkezde görevli olan 8 kişi kaymakamlığa, merkezde görevli olan 12 kişi vali yardımcılığına, merkezde görevli olan 9 kişi il hukuk müşavirliğine getirildi. 280 kişi kaymakamlıktan kaymakamlığa, 46 kişi kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 16 kişi kaymakamlıktan merkeze, 40 kişi kaymakamlıktan il hukuk müşavirliğine, 18 kişi kaymakam adaylığından kaymakamlığa, 90 kişi vali yardımcılığından kaymakamlığa, 48 kişi vali yardımcılığından vali yardımcılığına, 26 kişi vali yardımcılığından il hukuk müşavirliğine, 7 kişi vali yardımcılığından merkeze ve 9 kişi de diğer görevlere atandı.