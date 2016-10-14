TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatı”nın ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DAEŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi. Azaz-Rai sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grubunun Rai-Cerablus sektöründe Taşıhüyük meskûn mahallerinde başlattığı taarruzda henüz ilerleme sağlanamadığı kaydedildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu, destek sağlayan unsurlarda ise zayiat ve hasar meydana gelmediği belirtildi. Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan 134 meskûn mahalde (yaklaşık bin 110 kilometrekare) güvenliği artırıcı önlemlerin sürdürüldüğü vurgulandı. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 62 DAEŞ hedefine ateş destek vasıtaları tarafından atış yapılarak ÖSO’nun ileri harekatının desteklendiği ve belirlenen hedeflerin tam isabetle imha edildiği bildirildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçaklar görevlendirildiği kaydedildi. Koalisyon güçleri tarafından da hava harekatı icra edilmediği belirtildi.

DAEŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından çoğu tuzaklanmış 116 EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve bin 152 EYP'nin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Suriye sınır hattında Bayraktar ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiği vurgulanarak, "AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile ÖSO personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren TSK, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.