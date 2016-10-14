Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 62 DAEŞ hedefi vuruldu, 2 muhalif şehit oldu

62 DAEŞ hedefi vuruldu, 2 muhalif şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 52'nci gününde 62 DAEŞ hedefinin vurulduğunu, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda ise 2 muhalifin şehit olduğunu açıkladı.

62 DAEŞ hedefi vuruldu, 2 muhalif şehit oldu

14 Ekim 2016 09:20

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatı”nın ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DAEŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi. Azaz-Rai sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grubunun Rai-Cerablus sektöründe Taşıhüyük meskûn mahallerinde başlattığı taarruzda henüz ilerleme sağlanamadığı kaydedildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu, destek sağlayan unsurlarda ise zayiat ve hasar meydana gelmediği belirtildi. Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan 134 meskûn mahalde (yaklaşık bin 110 kilometrekare) güvenliği artırıcı önlemlerin sürdürüldüğü vurgulandı. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 62 DAEŞ hedefine ateş destek vasıtaları tarafından atış yapılarak ÖSO’nun ileri harekatının desteklendiği ve belirlenen hedeflerin tam isabetle imha edildiği bildirildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçaklar görevlendirildiği kaydedildi. Koalisyon güçleri tarafından da hava harekatı icra edilmediği belirtildi.

DAEŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından çoğu tuzaklanmış 116 EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve bin 152 EYP'nin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Suriye sınır hattında Bayraktar ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiği vurgulanarak, "AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile ÖSO personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren TSK, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.  

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!