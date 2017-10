62 yaşındaki boyacıya özel yapım engelli aracı

8 aylıkken engelli kalan evli ve beş çocuk babası Kemalettin İriş kullandığı araç bir süre önce iş görmez hale gelmişti. İzmit Belediye Başkanı Doğan ile camide de karşılaşıp yardım talebinde bulunun İrişin talebi karşılıksız kalmadı. Kemalettin İriş’in geçimini sağladığı ayakkabı boyacılığını yaparken de kolaylık sağlayacak olan özel yapım engelli aracı, Doğan tarafından teslim edildi. Kendisi için özel olarak tasarlanan aracı görünce mutluluğu gözlerinden okunan beş çocuk babası duygularını Başkan Doğan ile paylaşarak, “Şuan yaşadığım mutluluğu anlatmam mümkün değil, Allah Başkanımızdan razı olsun” dedi. Mahalle sakinlerinden KASFK eski Başkanı Muammer Hazer de komşularının ihtiyacını giderdiği için Başkan Doğan’a teşekkür etti.

Bir engelli vatandaşın daha engelini ortadan kaldırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Doğan, “Engelli konusu, bizim her zaman önceliğimizdir. Hepimizin birer engelli adayı olduğunun bilinciyle onların engellerini ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizi, çevremizi, binalarımızı engelsiz bir yaşama uygu hale getirmek için çalışıyoruz. Bununla ilgili 2003-2004 yıllarında engelliler yasasının alt ve üst komisyonlarında komisyon başkan yarımcısı olarak engelli bir vatandaş gibi olayları inceleyip, gözlemler yapıp destek vermeye çalıştım. Bu alanda önemli adımlar atıp, ciddi kazanımlar sağladık. Biz, İzmit Belediyesi olarak, şehrimizin her noktasında engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların önlerine çıkan engelleri kaldırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Engelsiz İletişim Projesini hayata geçirdik, evde bakım hizmetini başlattık. Ekiplerimiz yatalak ve bakıma muhtaç kişilerin evlerine giderek her türlü ihtiyacını gideriyor. Engelsiz Ritim kursumuz, engelli gençlerimize, özel halk oyunu kursumuz, yüzme kursumuz, engelli meclisimiz, engellilerle firmaları buluşturduğumuz Kariyerime Engel Yok etkinliklerimiz gibi birçok projeyle onların hayata daha fazla tutunmalarını sağlıyoruz. Engellilerin günlük hayatlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri için bireylere de önemli görevler düşüyor. İnsanların beyinlerindeki engeller kalktığı taktirde engelli kardeşlerimizin engelleri de ortadan kalkmış olacaktır. Bir her zaman bu kardeşlerimizin yanındayız “ şeklinde konuştu.

