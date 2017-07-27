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63 yaşındaki kadın bacağında sarılı esrarla yakalandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde jandarma ekipleri tarafından bir kadının bacağında sarılı 2 kilo 75 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

63 yaşındaki kadın bacağında sarılı esrarla yakalandı

27 Temmuz 2017 11:42
63 yaşındaki kadın bacağında sarılı esrarla yakalandı - Tıkla İzle

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri D-300 karayolunda gerçekleştirilen yol kontrol ve arama tarama faaliyeti sırasında Diyarbakır istikametinden İstanbul istikametine giden yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 63 yaşındaki Hanım O.'nun iki bacağında poşetler içerisinde sarılı vaziyette 2 kilo 75 gram toz esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından Hanım O. gözaltına alınarak karakola götürüldü. 

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu

Etiketler: 63 yaşındaki kadın, esrar, Sivas


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