Olay, Bolvadin Kale Mahallesi Para Kazan Sokaktaki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık sonrası işlendiği iddia edilen olayda, oğlu ile birlikte aynı apartmanda oturduğu belirtilen 63 yaşındaki Satı Kan isimli kadın, elleri ve ayakları bağlanarak darp edildikten sonra öldürülmüş halde bulundu. Talihsiz kadının cesedinin okuldan gelen 13 yaşındaki torunu İ.K., tarafından bulunduğu belirtildi. Babaannesinin cansız bir şekilde evde yattığını gören İ.K’nın ailesine haber vermesinin ardından ailenin durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdikleri öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin, yaşlı kadının öldüğünü tespit etmeleri üzerine inceleme başlattıkları kaydedildi. Yaşlı kadının ilk yapılan belirlemelerde elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olay sonrası bir görgü tanığının binadan tanımadığı 2 gencin çıktığını söylediği öne sürüldü. Öte yandan, olay sonrası aile üyelerinin polise verdiği ilk ifadelerinde, evde bulunan yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyası ve paranın da ortadan kaybolduğunu söyledikleri ifade edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mücahit Kuzu



