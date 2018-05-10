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64 yıllık bina yıkıldı: O anlar kameralarda

Bursa’da 64 yıllık bina bir haftadır yağan yağmurların sonucunda yıkıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

64 yıllık bina yıkıldı: O anlar kameralarda

10 Mayıs 2018 01:49
64 yıllık bina yıkıldı: O anlar kameralarda - Tıkla İzle

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde saat 23.00 sularında meydana geldi. 1954 senesinde yapılan, 20 yından bu yana ise kullanılmayan 2 katlı metruk bina son yağan kuvvetli yağışların ardından çatlamalara başladı. Mehmet Aydın’a ait binada çatlama seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tedbir amaçlı boşaltırken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bir kısmı aniden kendi kendine yıkıldı. Yıkılma anı ise, kameralara yansıdı.  

 

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