28 Mayıs 2016 tarihinde bitirilip ibadete açılması gereken tarihi Şehadet Camii'nin restorasyonu henüz tamamlanıp ibadete açılmadı. Bu sırada camideki tarihi eşyalar hiçbir muhafaza tedbiri alınmayan bir depoya konuldu. Kapısı bile kilitli olmayan bu depodaki eşyaların çalınma riskine karşı vatandaşlar daha evvel yetkilileri defalarca uyarmasına rağmen, sonunda korkulan oldu. Şehadet Camii'nin tarihi saatinin çalındığı ortaya çıktı. Paha biçilemeyen saatin yerinde yeller eserken, yetkililerin gereken tedbiri almaması vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Tarihi eşyalara sahip çıkılmadığını söyleyen antikacı Cem Işıltan, “Ben Şehadet Camii'nin yanında antikacılık yapıyorum. 3 ay evvel caminin içindeki malzemelerin depoya konduğunu ve uygunsuz şartlarda saklandığını gördük. Gazetecileri aradık. Haber yapılmasına rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Sonunda korkulan oldu ve tarihi saat çalındı. Ben antikacı olduğum için o saatin ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyorum. Antika camiasında bilinen bir saatti” dedi.

Tarihi saatin adeta göz göre çalındığını ifade eden Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği üyesi Ali Turan ise, “Camide restorasyon başlayınca, içindeki antika eşyalar emniyetli olmayan bir depoda saklanıyordu. Antika saat hırsızlar tarafından çalındı. Daha evvel yetkililere çalınma riski olduğunu söylememize rağmen hiçbir tedbir alınmadı. İhmalden dolayı tarihi saat çalındı” şeklinde konuştu.

Burak Türker