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65 metrede en havalı yemek

Antalya’da bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen etkinliğine katılanlar, 65 metre yükseklikte farklı ve heyecanlı bir yemek deneyimi yaşadı.

65 metrede en havalı yemek

07 Mayıs 2017 15:49

Sabah saatlerinde alışveriş merkezi önüne kurulan düzeneği gören vatandaşlar, etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Alışveriş merkezinde 500 TL üzeri alışveriş yapan ilk 150 kişiye sunulan farklı organizasyon, lezzet ve yemek tutkunlarını bir araya getirdi. Özel bir vinçle kaldırılan masada, kemerleri bağlanıp gökyüzüne çıkartılan konuklar, farklı ve heyecanlı bir deneyimin hem keyfine hem korkusuna hem de heyecanına ortak oldu. 22 kişilik masada profesyonel aşçıların hazırladığı strogonof, karışık salata, frambuazlı kek gibi çeşitleri, Akdeniz’in eşsiz manzarası eşliğinde tadan misafirler 45 dakika havada kaldıktan sonra sorunsuz bir şekilde yere indi.

“Yemeğe mi odaklanalım, manzaraya mı odaklanalım bilemedik”

Antalya 5M Migros alışveriş merkezindeki etkinlikte 65 metre yüksekte yemeğini yiyen şanslı misafirlerden Reyhan Başak, gökyüzünden yemek yemenin ayrı bir heyecan olduğunu belirterek, “Yedikçe acıktığımızı hissettik. Manzara mükemmel, deniz mükemmeldi. Bütün Antalya’yı görme şansımız oldu. Gerçekten çok hoşumuza gitti” dedi.

Yükseklikten dolayı çok heyecanlandığının belirten davetlilerden Merve Bulut ise, “Yemeğe mi odaklanalım, manzaraya mı odaklanalım bilemedim. Müthişti gerçekten” derken, ilk defa bu kadar yükseklikte yemek yediğini belirten Selim Bulut da “Tekrar olsa yine yapardım” diye konuştu. 

Suat Metin - Adem Akalan

Etiketler: antalya


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