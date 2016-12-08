Diğer
Kategoriler

65 şehit asker dualarla anıldı

Erzurum’un Dumlu Beldesinde bulunan 247. Piyade Alayı koğuşunda 7 Aralık 1966 tarihinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında şehit olan 65 asker, 50. yılda mezarları başında dualarla anıldı.

65 şehit asker dualarla anıldı

08 Aralık 2016 08:12
Erzurum’da patlamada şehit olan 65 asker, 50. yılda dualarla anıldı - Tıkla İzle

Şehitlerin şehadetlerinin 50. yılında manevi huzurlarında bulunmak ve dualarla anmak için Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Türkiye’nin birçok ilinden gelen şehit yakınlarının katılımıyla Dumlu Şehitliğinde bir tören düzenlendi.

Törende, Erzurum’un Dumlu Beldesinde konuşlu bulunan 247. Piyade Alay Komutanlığı’nda, 8 Aralık 1966’da meydana gelen bir patlamada yanarak şehit olan 65 Mehmetçik için dualar edildi. Samsun Bafra’da toplanarak Erzurum’a gelen şehit yakınları, duygulu anlar yaşadı.

Yasin’i Şerif okuyarak dualar eden şehit yakınları adına basın açıklaması yapan Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Hakan Keser, “247. Piyade Alay Komutanlığı’nda, 8 Aralık 1966’da meydana gelen bir patlamada, 65 Mehmetçik yanarak şehit oldu. Faciaya, erlerin yattığı koğuştaki benzin bidonunun neden olduğu ifade edildi. Hava sıcaklığının, sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü bir gecede meydana gelen patlama, vatani görevini yapan 65 Mehmetçik’e şahadet rütbesi kazandırırken, Dumlu ve yöresini ise ‘Şüheda Mekanı’ haline getirdi. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ailelerine sabrı cemiller niyaz ediyorum.” dedi.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç