65 yaş aylığını kaybetti, üzüntüsü fazla sürmedi

Zile ilçesinde Tabakhane Camii önünde bir bank üzerinde Nusret Sevinç (77), içerisinde 300 lira olan bir cüzdan buldu. Cüzdandan kimlik ve kart çıkmaması üzerine cüzdanın sahibini aramaya başlayan yaşlı adam, Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek iletişim numarasını bıraktı. Cüzdanını her yerde arayan 84 yaşındaki Recep Samur ise son çare olarak başvurduğu Zile Belediyesi zabıta ekiplerinden sevindiren haberi aldı. Yaşlı adam, cüzdanı bulan Nusret Sevinç ile irtibata geçti. Kaybettiği cüzdanı teslim alan yaşlı adam büyük sevinç yaşadı.

Nusret Sevinç, cüzdanın sahibini bulmak için herkese haber bıraktığını belirterek, "Çok şükür paranın sahibini bulduk verdik. Allah nasip etmesin ben bu parayı yesem ne olur? Kimse görmedi, bir Allah bir de ben. Her yere cüzdan bulduğumu söylemiştim, Allah sahibine bağışladı" dedi.

Cüzdanının bulunmasına sevinen Recep Samur ise başka gelirinin olmadığını ifade ederek, "3 aylık 65 yaş aylığı maaşımdan geriye kalan paraydı. Bu para ile idare ediyorduk, başka gelirim yok. Cüzdanımın bulunduğuna sevindim" diye konuştu.