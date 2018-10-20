65 yaşındaki kadın sürücü, erkek şoförlere taş çıkartıyor

1990 yılında ehliyet sahibi olan ve sıfır otomobil alarak Yozgat yollarında trafiğe çıkan Hanife Uçar, aracının her türlü bakımını kendisi yapıyor ve trafik kurallarına harfiyen uyuyor. Büyük bir ustalıkla 1989 model arabasını kullanan Hanife Uçar, erkek sürücülere de taş çıkartıyor. 30 yıllık trafik deneyiminde herhangi bir trafik kazasıyla karşılaşmayan Uçar'ın trafik cezası da bulunmuyor. Uygulama noktalarında trafik kontrolüne takılan Uçar, trafik polisleri tarafından da takdir ediliyor.

30 yıldır aynı aracı kullandığını söyleyen Hanife Uçar, "4 çocuk annesiyim. Eşim öleli 22 yıl oldu. Her işi kendim yaptığım için bu araba benim elim ayağım oldu. Bu arabayla Elazığ'a gittim, Tokat'a, Ankara'ya, Çorum'a gittim. Bu araç araba niyetine değil her şeyim. Bu olmasa benim hayatım yok. Bu zamana kadar hiç ceza almadım. Kaza da yapmadım. Trafik kurallarına uyuyorum, uymayanları da uyarıyorum. Erkek şoförlere taş çıkarıyorum, herkes beni bilir takdir eder" dedi.

Hanife Uçar'ı cesaretinden dolayı kutlayan sürücülerden Osman Sarıoğlu ise "Hanife abla Yozgatımızın kadın şoförlerinden kendisi trafikte kurallara uyar. Kendisini tebrik ediyoruz, bizim de müşterimizdir. Aracına yakıt aldıktan sonra aracının eksiklerini giderir. Yağını, suyunu kontrol eder. Bir erkek şoförden daha beceriklidir diyebiliriz. Kendisi erkek şoförlere taş çıkarır" şeklinde konuştu.

Sürücü Ali Solmaz da "Uzun zamandır kendisini tanırım. Hanife abla gayet iyi bir şofördür. Uzun zamandır aynı araca biniyor ve erkeklere oranla gayette güzel araç kullanıyor. Erkeklere taş çıkartır diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir

