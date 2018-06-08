6.5 yıl süren cinayet duruşmasında sanıkların tahliye talebi reddedildi

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu hakim karşısına çıktı. Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde 6 çocuk babası emekli maden işçisi Hüsnü Basatlı'nın kaybolduktan 3 gün sonra boş bir arazide başına tabancayla ateş ederek öldürülmüş halde bulunmasının ardından ekipler soruşturma başlatmış, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınmıştı. 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılandıkları mahkemede 2.5 yıl sonra tutuklanan sanıklar bugünkü duruşmada hakim karşısına çıktı.

Sanıklar, emekli madencinin öldürülmesi ile ilgili suçlarının olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Caner Kuzucu da uzun zamandır tutuklu kaldığını ve duruşmanın sonuçlandırılmasını ifade etti. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi.

Sertaç Özdemir

