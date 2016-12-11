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650 yıllık zeytin ağacına plaket takıldı

Antalya'da 650 yıllık zeytin ağacına plaket takıldı.

650 yıllık zeytin ağacına plaket takıldı

11 Aralık 2016 12:04

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesinin Kent Konseyi ile birlikte organize ettiği ‘Anıt Ağaçları ve Bitkileriyle Kaleiçi Gezileri’ kapsamında Prof. Dr. Tuncay Neyişçi başkanlığındaki grup, tarihi Yivli Minare yanında bulunan Çivizade zeytini anıt ağacına plaket taktı. Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı ve Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, zeytin ağacının yaşının 650 yıl olduğunun tahmin edildiğini belirterek, “Yivli Minare ve çevresindeki külliye Antalya’nın en önemli ziyaret yerlerinden biri olmasına rağmen burada bulunan anıt zeytin ağacını bilen çok az insan vardır” dedi.
Söz konusu anıt zeytin ağacının kesin yaşının tam olarak belirlenmesinin son derece zor olduğuna işaret eden Neyişçi, “Yıllar önce yakılmaya çalışılan bu ağacın yaşı uzman arkadaşlarımızca 650 yıl olarak tahmin edilmektedir. Çivizade ailesinin Orta Asya’dan geldiği biliniyor. Vefat eden Türkmen beylerinden Çivizade buraya gömülmüş ve mezarının başucuna da zeytin fidanı dikilmiş. Zamanla mezarın tamamını kaplayan zeytin ağacı bugünkü şeklini almış” diye konuştu.

Antalya'da daha önce Kaleiçi’ndeki TÜRSAB ve Urcu Butik Otel bahçelerinde bulunan iki anıtsal servi ağacına da isim plaketi takıldı.  


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