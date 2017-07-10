656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’in katılımıyla Edirne Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve güreş severler, Atatürk Anıtı’na doğru yürüdü. Vali Özdemir, Belediye Başkanı Gürkan ve Kırkpınar Ağası Selim, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Edirne Belediye Bandosu ve yazarı Beyazıt Sansı eşliğinde Kırkpınar Marşı söylendi. Anıttaki törenlerin ardından kortej, açılış töreninin yapılacağı 25 Kasım Stadyumu'na doğru yürüyüşüne devam etti. Edirne Belediye Bandosu, Kırkpınar davulcuları, pehlivanlar ve halkoyunları ekiplerinin stadyumdaki resmi geçişinin ardından konuşmalar yapıldı.

“Edirne'yi anlamanız için Edirne'de yaşamanız gerekiyor”

Edirne Valisi Günay Özdemir, 656 yıldır devam eden tarihi Kırkpınar'ı savaşta ve afet durumlarında bile devam ettirmenin zorluğuna değinerek, “Bu ancak inançla gerçekleşir. Dolayısıyla Edirne medeniyetlerin yaşadığı, kadim kültürün her türlü öğesini gördüğümüz bir kent. Bu nedenle Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Edirne'yi anlamanız için Edirne'de yaşamanız gerekiyor. Gelen misafirlerimize de aynısını söylüyoruz” dedi.

Edirne'nin Osmanlı tarihinin başlangıcı ve zirvesinin yer aldığı bir kent olduğunu da hatırlatan Vali Özdemir, “Bu nedenle Türkiye'nin hiçbir yerinde bu şekilde mimarinin yer aldığı bir yer yok. Bu şekilde tarihi anlamda güreşlerin korunması büyük bir kültür. 2018 Kırkpınar'ında da inşallah Kırkpınar'daki anlayış da değişecek. Yeni yapılacak olan stadın da temeli atılacak. Projeleri hazır. Er Meydanı'nın yapımı bittiği zaman hayatın olduğu, bütün kültürlerinin yaşadığı bir merkez olacak. Kırkpınar sadece bir merkez değil her şeyin yaşadığı bir alan olacak. Edirnelilerin de buna sahip çıkacağına inanıyorum. Dolayısıyla tayinim çıksa da Edirne benim hep gönlümde yatacak” ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ın 2 altın kemerli Ağası Seyfettin Selim'e teşekkürlerini sunarak, “8 yıldır Kırkpınar'a hizmet eden 2 altın kemerli Seyfettin Selim'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Ağamla geçtiğimiz yıl ağalık ihalesini almasının ardından er meydanında konuşmuştuk. Katkı yapmak istediğini söyledi Şehit Aileleri Derneğine. Bugün de tamamen derneğin hizmetine sunulacak sıfır araç temin edecek derneğe. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bunun yanında okul sözü de vermişti. Bu okulu da inşallah ağamızla birlikte yapacağız. Ağamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“Artık metal yorgunluğu oluştu”

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise yaptığı konuşmada 656'ncı Kırkpınar Güreşleri'nin herkese hayırlı olmasını dileyerek, “Yaklaşık 10 yıldır Kırkpınar'dayız ve ata sporuna destek veriyoruz. Ata sporumuzu Türkiye'de ve Türk dostlu ülkelerde de tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yine yapacağız. Ama biraz metal yorgunluğu oluştu bende artık. Belki bir değişiklik yapmak ihtimali olabilir bu sene. Ama güreşi çok seviyorum. Bu sene bıraksam seneye devam ederim, güreşi yalnız bırakmam. Güreş severlere de çocuklarına güreşi sevdirmelerini söylüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından açılış etkinlikleri halk oyunları gruplarının gösterileriyle son buldu.

Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız - Ahmet Cafer



