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66. Başbakanlık Koşusu’nu Pershing kazandı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 66. Başbakanlık Koşusu’nu Halis Karataş’ın jokeyliğini yaptığı Pershing, 2.02.78’lik derecesiyle kazandı.

66. Başbakanlık Koşusunu Pershing kazandı

23 Temmuz 2017 17:14

66. Başbakanlık Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. Bu önemli yarışı ünlü jokey Halis Karataş’ın sürdüğü 8 numaralı Pershing kazandı. Yarışın en genç atı olan ve Kamil Kahyaoğlu’nun sahibi olduğu Pershing, birinciliği 2.02.78’lik derecesiyle elde etti. Birinci toplam 550 bin TL ödül kazandı. Koşuda ikinciliği 2.02.90’lık derecesiyle Blaze To Win, üçüncülüğü ise 2.03.01 derecesiyle ile Abbas Yolcu elde etti.

Yarıştan sonra düzenlenen ödül töreninde at sahibine ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, atın antrenörüne ödülünü Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, jokey Halis Karataş’a ise ödülünü Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Erdem takdim etti. 

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

Etiketler: 66. Başbakanlık Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu


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