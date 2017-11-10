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66 bin TL'si dolandırılan şahıs bankadan şikayetçi oldu

Bursa'da kendi hesabından 4 farklı hesaba 66 bin TL'sinin aktarıldığını öğrenen vatandaş bankadan şikayetçi oldu.

66 bin TLsi dolandırılan şahıs bankadan şikayetçi oldu

10 Kasım 2017 09:45

Bursa'da yaşayan Recep Akbulut'un başına gelenler dijital bankacılığın tekrar sorgulanması gerektiğini gözler önüne serdi. Çalıştığı bankadan cep telefonuna gelen mesaj ile 4 farklı hesaba 66 bin TL parasının havale edildiğini öğrenen Akbulut, önce havale gerçekleştirilen hesaplara bloke koydurdu, ardından da banka hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 Temmuz saat 11.30 civarında telefonuna çalıştığı bankadan bir mesaj geldiğini ifade eden Recep Akbulut, "Şu hesaplara para havale edilmiştir' diye telefonuma mesaj geldi. Ben de mesajı görür görmez müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetlerine, "hesabımdan para aktarıldığını ve bu işlemin benim tarafımdan yapılmadığını, gerekenin yapılmasını" söyledim. Beni şubeye yönlendirdiler ama hafta sonu olduğu için gidemedim. Daha sonra polise gitmem gerektiğini söylediler. Avukat olan ağabeyimi aradım. Müşteri hizmetlerini arayıp havale yapılan hesaplara bloka koydurmamı söyledi. Müşteri hizmetlerini arayarak benim ve para aktarılan hesaplara bloke koydular" dedi.

Parasının döviz ve altın hesabında tuttuğunu, bunların bozdurularak 66 bin 577 lira ettiğini anlatan Akbulut, "Hesabımdan çekilen 66 bin 577 liranın 33 bin TL'sine bloke koydurarak kurtardık. Geri kalan kısmı savcılık tarafından araştırılıyor. Biz bankaya da dava açtık. Geri kalan paramızın ödenmesini talep ettik. Mahkeme süreci devam ediyor" diye konuştu.

Vatandaşlar dikkatli olsun

Başına gelen talihsiz olaydan sonra vatandaşları uyaran Akbulut, "Vatandaşlar bu tür hırsızlıkların ve dolandırıcılıkların farkına varsın. Böyle bir durum olduğunda hemen müşteri hizmetlerini aramaları gerikiyor. Mobil banka üzerinden dolandırıcılık son günlerde gittikçe arttı. İnsanlar dikkatli olsun. Mobil bankacılık ve diğer bankacılık işlemlerinde günlük havale limitlerini düşürsünler. Bİz böyle bir şey bilmiyorduk" şeklinde konuştu.
Telefonuna herhangi bir mesajın ya da programın gelmediğini sözlerine ekleyen Akbulut, sadece havale yapıldıktan sonra mesaj geldiğinin altını çizdi. 66 bin 577 liranın o zamanki bozdurdukları altın ve dolarların Türk Lirası karşılığı olduğunun altını çizen Akbulut, "Şimdiki kur ve altın oranlarıyla hesapladığımızda kaybım daha fazla. Param altın ve döviz hesabındaydı. Bankadan döviz ve altın olarak talep edeceğiz" dedi.

Samet Doğru - Abdullah Çibir 
 

 

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