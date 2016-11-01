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66 kaçak göçmen boğulmaktan kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek için lastik bot ile denize açılan 66 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyon ile Güneş adası açıklarında kurtarıldı.

66 kaçak göçmen boğulmaktan kurtarıldı

01 Kasım 2016 13:10

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık’ın Cunda adasından gece saat 02.00 sıralarında lastik bota binerek Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek için denize açılan Suriye, Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 66 kaçak göçmen dalgalarla boğuşmaya başladı. Mültecilerin yardımına bölgede devriye görevi yapan TCSG 308 Bot personeli yetişti. Kısa sürede bota alınan kaçak göçmenler, hava muhalefeti sebebiyle Ayvalık yerine Küçükkuyu’ya getirildi. SAGET 25 botu ile sahil güvenlik rıhtımına taşınan mültecilere burada battaniye, elbise ve yiyecek dağıtıldı. Kaçaklar daha sonra Ayvacık Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. 

Bekir Erdinç


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