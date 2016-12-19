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66 yaşındaki teyze yamaç paraşütü yaptı

Adana'da 66 yaşındaki Cemile Vicdan Coşkun, adrenalin yaşamak için yamaç paraşütü yapıp o anları da kamerayla görüntüledi.

66 yaşındaki teyze yamaç paraşütü yaptı

19 Aralık 2016 11:11
66 yaşındaki kadın yamaç paraşütü yaptı - Tıkla İzle

Ev hanımı olan ve en büyüğü 19 en küçüğü 2 yaşında 6 torunu ve 3 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Cemile Vicdan Coşkun yamaç paraşütü yaptı. Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Rüzgarlı Tepe mevkisine çocukları ve torunlarıyla gelen Coşkun, önce yamaç paraşütü hocası eşliğinde hazırlık yaptı. Coşkun, hiç korkmadığını ilerleyen yaşına rağmen adrenalin yaşamak için denemek istediğini söyledi. Coşkun bir süre sonrada yamaç paraşütü ile hocasının eşliğinde gökyüzüne yükseldi. Coşkun, hayatında ilk kez yaptığı yamaç paraşütünü de selfie çubuğundaki kamerayla görüntüledi. Coşkun başarılı bir şekilde uçuşu gerçekleştirdi.

FATİH KEÇE 

Etiketler: Cemile Vicdan Coşkun, Rüzgarlı Tepe, yamaç paraşütü


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