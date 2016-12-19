Ev hanımı olan ve en büyüğü 19 en küçüğü 2 yaşında 6 torunu ve 3 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Cemile Vicdan Coşkun yamaç paraşütü yaptı. Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Rüzgarlı Tepe mevkisine çocukları ve torunlarıyla gelen Coşkun, önce yamaç paraşütü hocası eşliğinde hazırlık yaptı. Coşkun, hiç korkmadığını ilerleyen yaşına rağmen adrenalin yaşamak için denemek istediğini söyledi. Coşkun bir süre sonrada yamaç paraşütü ile hocasının eşliğinde gökyüzüne yükseldi. Coşkun, hayatında ilk kez yaptığı yamaç paraşütünü de selfie çubuğundaki kamerayla görüntüledi. Coşkun başarılı bir şekilde uçuşu gerçekleştirdi.

FATİH KEÇE