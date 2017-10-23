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660 gün önce kaybolan Bayram bugün 10 yaşına girdi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 660 gün önce kaybolan ve tüm aramalara rağmen hala bulunamayan Bayram Erol, bugün 10 yaşına girdi. Annesi Adile Erol ise bu doğum gününde de oğluna kavuşamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

660 gün önce kaybolan Bayram bugün 10 yaşına girdi

23 Ekim 2017 09:19

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, 29 Aralık 2016 tarihinde oyun oynamak için çıktıkları evlerine bir daha dönmemişlerdi. Tüm aramalara rağmen 660 gündür henüz haber alınamayan iki kayıp çocuktan Bayram Erol, bugün 10 yaşına girdi.

Oğlunun 10. doğum gününe o olmadan giren üzüntülü anne Adile Erol, bir gün çocuğuna kavuşacak olmanın umuduyla yaşadıklarını belirterek, “Bayram ile Berat’ın bugün doğum günü. Çocuğumuzun doğum gününü kutlayamadık çok mutsuzuz, iki senedir de hiçbir haber alamıyoruz. Ne arayan var, ne de soran var. Çocuğumuzu umutla bekliyoruz. Tabi öbürünün de doğum gününü kutlayamadık, çünkü çok üzüleceğimiz bir gün bugün. Aile olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık çocuğumuz için, her yerlere müracaat ettik. Babam da sağ olsun İstanbul’a gitti. Çocuğunuzu gördük diyen o işyerine gitti. Oraları aradı ama oradan da olumlu bir cevap gelmedi. Yani bir haber geldi mi oraya gitmek istiyoruz. Oraya bakmak istiyoruz. Belki bir umut, belki bir haber var diye ama oradan da yüreğimiz buruk geldi. Çocuğumdan hayırlı bir haber gelecek diye hala bekliyorum. Allah’ımızdan umudumuz kesilmedi. İnşallah bir gün çocuğumuza kavuşuruz” dedi. 

Hasan Ay
 

Etiketler: bayram, Tokat

 

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