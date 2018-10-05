662 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesi'nde 1356 yılında Menteşe Sultanı İbrahim Oğlu Musa tarafından inşa edilen Cihanoğlu Camii yapılan restore işlemlerinin ardından tekrar ibadete açıldı. 644 bin 948 liraya mal olan restorenin ardından yeni görünümüne kavuşan cami için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Reşit Akçalı, bazı kurum müdürleri, Dedeköy Muhtarı Ahmet Maraş ve mahalleliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Koçarlı Merkez Cihanoğlu Camii İmam Hatibi Sami Topuz tarafından Kur'an okundu.

Muhtar Maraş teşekkür etti

Dedöy Mahallesi'nin tarihi Cihanoğlu Camii'nin restorasyonun 15 ay gibi bir süre içerisinde tamamlandığını söyleyen Dedeköy Muhtarı Ahmet Maraş, yaptığı konuşmada, çalışmaların yapılmasında ve tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Allah devletimizden razı olsun”

Camilerin birleştirici değere sahip eserler olduğunu vurgulayan Vali Köşger de, “Bu esere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bu eserlerin banisi olan Cihanoğulları'ndan da razı olsun, bu toprağı bize vatan kılanlardan da razı olsun. Bu eser 640 bin civarında bir parayla restore edilmiş. Yollar YİKOB tarafından yapılmış. Demek ki devlet Dedeköy'e çalışıyor, Allah devletimizden de razı olsun. Devletimiz ebet müddet var olsun. Dedeköy ahalisine yapılan eserler hayırlı olsun. Allah devamını getirsin ve daha güzel köylerde, daha güzel Koçarlı'da daha güzel Aydın'da ebet müddet bizi buralarda yaşatmaya devam ettirsin” dedi.

Uzun bir aradan sonra namaz kıldılar

Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol ve mahalleliler Cuma namazı kılmak için camiye girdi. Camide yapılan çalışmaları incelendikten sonra mahalleli uzun bir aradan sonra tarihi camide Cuma namazı kıldı. Etkinlik sonunda mahalle meydanında Vali Köşger mahallelinin sorunlarını dinledi.

Mehmet Sarıkaya

