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665 yıldır ayakta

Afyonkarahisar’da 665 yıl önce Osmanlı padişahı 2. Murad Han tarafından yaptırılan kervansaray, tarihte üstlendiği önemli görevinin ardından turistlere hizmet etmeye devam ediyor.

665 yıldır ayakta

11 Mart 2018 14:09

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer Kasabası’nda yer alan kervansaray, tarihte üstlendiği önemli görevinin ardından turistlere hizmet etmeye devam ediyor.

İlçe halkının özel günlerinde de kapıları açılan kervansaray, mükemmel mimarisi ile de dikkat çekiyor. Frigya Vadileri rehberi Tanju Tetik’in de dikkatini çeken Döğer Kervansarayı, 1353 yılında inşa edilmiş. Yolculardan hiçbir ücretin talep edilmediği kervansaray hakkında bilgiler veren Tanju Tetik, "Bulunduğumuz nokta İhsaniye ilçesi Döğer Kasabası’nda bulunan bir kervansaray. 1353 yılında Osmanlı Padişahı 2. Murad Han döneminde inşa edilmiştir. Ardından Vakıflar Cemiyeti’ne devredilmiştir. Alt katta bir aş odası mevcuttur. Orada gelen yolcular yemeklerini yiyorlar, üst katta da istirahatlerini gerçekleştiriyorlar. Burada bir de mescit bulunuyor. Yolcular burada ibadet ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. En baştaki oda sultan odası olarak değerlendirilmiştir. Gelen yolcular atları, develeri ile birlikte burada konaklama fırsatı buluyorlarmış. İaşeleri gerçekleştikten sonra ertesi gün yollarına devam ederlermiş. Bütün masrafları Vakıflar Cemiyeti tarafından karşılanır ve yolcular hiçbir ücret ödemezmiş" dedi.  

 

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