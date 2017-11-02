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67 yaşındaki adam apartman girişinde ölü bulundu

Zeytinburnu’nda 67 yaşındaki adam apartman girişindeki merdivenlerde ölü bulundu.

67 yaşındaki adam apartman girişinde ölü bulundu

02 Kasım 2017 07:09
67 yaşındaki adam apartman girişinde ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay 06.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 75/9. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 67 yaşındaki Mehmet Alkan apartmanın girişindeki merdivenlerde hareketsiz şekilde duruyordu. Durumu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alkan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinin incelenmesinin ardından Alkan’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. 

İsmail Bulut

Etiketler: ölü bulunma, yaşlı adam, zeytinburnu

 

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