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67 yıllık çifti ölüm ayırdı

Kahramankazan’da yaşlı çiftin evinde çıkan yangında koca Ahmet Gültekin hayatını kaybetti, dumandan etkilenen karısı Arife Gültekin ise hastaneye kaldırıldı.

67 yıllık çifti ölüm ayırdı

22 Ocak 2018 14:09
67 yıllık çifti ölüm ayırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi Bel-Koop Sitesi C Blok sakinleri gece 14 numaralı daireden gelen çığlıkları duyunca yardıma koştular. Komşular ev sahibi yaşlı kadının kapıyı açmasıyla içeri girdiklerinde mutfakta bulunan çamaşır makinesinin yandığını görüp hemen müdahale ettiler. Yangını kendi imkanlarıyla söndüren komşular ev sahibi Ahmet Gültekin’in (83) çamaşır makinasının yanında hareketsiz olduğunu görünce durumu polise ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk muayenede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi, dumandan etkilenen eşi Arife Gültekin (84) ise Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının ardından eve gelen itfaiye ekibi ise binada güvenlik önlemi aldı.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın cesedi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Binanın giriş yolu üzerine su tankerini park eden bir kişiye site sakinleri yolun daraldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Tepkiler üzerine sahibi su tankerini bulunduğu yerden kaldırdı.
67 yıllık evli oldukları öğrenilen yaşlı adamın cenazesinin Kızılcahamam Yukarı Balcılar Köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Büşra Göktaş

Etiketler: Kahramankazan

 

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