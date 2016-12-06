Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Belediye Meclis Salonu'nda şehit yakınlarıyla bir araya gelerek, ikamet edecekleri konutlarının kuralarını çektirdi.

Oda ve dernek başkanları ile belediye meclis üyelerinin hazır bulunduğu kura çekiminde duygusal anlar yaşanırken, şehit yakınları Belediye Başkanı Şevket Can’a ahde vefasından dolayı teşekkür etti.

“Şehit yakınlarımıza ne yapsak azdır” diyen Başkan Can, Tarsus’ta ikamet eden tüm şehit yakınlarını konut sahibi yaptıklarını, tapularını ilerideki bir tarihte törenle dağıtacaklarını söyledi.

Hilal Konutları'nda 14, Hürriyet Konutları'nda ise 54 adet olmak üzere toplamda 68 konutu şehit ailelerine kurayla vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Can, “Ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için, dinimiz için, bu ülkenin bir karış toprağı için hayatlarını hiçe sayarak Hakk’ın rahmetine kavuşan, şehitlik mertebesiyle şereflenen evlatlarınızın annesi, babası ve kardeşleri olarak sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Şehitlik mertebesinin kutsallığını dinimizce hepimiz biliyoruz. Şehitler bizim şerefimizdir, gaziler bizim onurumuzdur” dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne şehitlere ne yapabiliriz çalışması içinde olduklarını belirten Başkan Can, şöyle devam etti:

“Şehitlerimiz, bugünlere gelmemize vesile olan, vatanımız ve bayrağımız için canlarını hiçe sayan kahramanlarımızdır. Biz de Tarsus Belediyesi olarak şehitlerimize bir nebze de olsun vefa borcumuzu ödemek adına bu projeyi geliştirdik. Düşüncemiz; Türkiye’deki bütün belediyelerin bu projeyi örnek alması ve uygulanması yönünde. Şu anda Tarsus Belediyemize şehitlik belgesiyle müracaat eden toplam 68 tane ailemiz var. Tarsus nüfusuna kayıtlı olan, Tarsus nüfusunda kayıtlı olmasa da Tarsus'ta ikamet eden bütün şehitlerimizin müracaatlarını kabul ettik. Bugüne kadar da bize müracaat edip geri dönen hiçbir şehit ailemiz olmadı. İnşallah bu yaptığımız uygulama Türkiye’ye örnek olur bütün belediyeler de bu vesileyle 'şehitlik' mertebesine erişmiş olur. Şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine 'ailelerine birer ev' kampanyasını biz başlattık, biz öncülüğünü yaptık. İnşallah bunun da devamı Türkiye’ye yayılır diye ümit ediyorum.”

Başkan Can'ın konuşmasının ardından noter huzurunda aileler konutlarını belirlediler.

Şehitlerin kiminin çocuğu, kiminin eşi, kiminin annesi ve babasının çektiği kura töreninde duygusal anlar yaşandı.