4 senedir düzenli olarak yağlı boya resim kursu derslerini takip ettiğini belirten 68 yaşındaki kursiyer, “Ebru hocamızın samimiyeti ve enerjisiyle merak saldığım sanat ruhen beni daha iyi yaptı ve içgüdüsel olarak bana özgüven verdi. İyi bir sanatçı olmak, hocanın ilgisinden geçiyor.” dedi. Kendi fırçasıyla yaptığı resimleri ticari olarak değerlendirmediğini ve evine gelen misafirlere hediye ettiğini ifade eden Nebahat Keten, etrafındaki insanların tablolardaki el emeğini gördüklerinde hayran kaldıklarını söyledi. Kursa başladığı ilk zamanlar eşinin resim konusunda kendisine karşı çıktığına da değinen kursiyer, zaman içerisinde birbirinden güzel eserler ortaya koyunca onun da resimlere hayran kaldığını ve kendisine destek olmaya başladığını belirtti.

Yağlı Boya Kursunda 37 kursiyerin eğitim gördüğünü ve sanatını konuşturduğunu bildiren yağlı boya resim öğretmeni Ebru Aracı da; “Kursiyerlerimi ruh hallerine göre yönlendiriyorum. Burada yapılan eserlerin hepsi, sahibinin iç dünyasındaki duygulardan fırça izleri taşıyor. Eline fırçayı aldığın zaman hayatla ilişkini kesiyorsun. Evde yemek mi olacak bulaşık mı yıkanacak gibi düşünceler hafızadan siliniyor. Çünkü boya ile birlikte resmin içerisinde yani tuval de oluyorsun” dedi.