Diğer
Kategoriler

68 yaşında tansiyonunu yağlı boya sanatına olan sevgisiyle yendi

Serdivan Belediyesi ve Serdivan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği yağlı boya resim kursuna katılan 68 yaşındaki Nebahat Keten, ayak ağrılarını ve tansiyon rahatsızlığını, yağlı boya sanatına olan sevgisiyle yendi.

68 yaşında tansiyonunu yağlı boya sanatına olan sevgisiyle yendi

15 Kasım 2016 16:01

4 senedir düzenli olarak yağlı boya resim kursu derslerini takip ettiğini belirten 68 yaşındaki kursiyer, “Ebru hocamızın samimiyeti ve enerjisiyle merak saldığım sanat ruhen beni daha iyi yaptı ve içgüdüsel olarak bana özgüven verdi. İyi bir sanatçı olmak, hocanın ilgisinden geçiyor.” dedi. Kendi fırçasıyla yaptığı resimleri ticari olarak değerlendirmediğini ve evine gelen misafirlere hediye ettiğini ifade eden Nebahat Keten, etrafındaki insanların tablolardaki el emeğini gördüklerinde hayran kaldıklarını söyledi. Kursa başladığı ilk zamanlar eşinin resim konusunda kendisine karşı çıktığına da değinen kursiyer, zaman içerisinde birbirinden güzel eserler ortaya koyunca onun da resimlere hayran kaldığını ve kendisine destek olmaya başladığını belirtti.
Yağlı Boya Kursunda 37 kursiyerin eğitim gördüğünü ve sanatını konuşturduğunu bildiren yağlı boya resim öğretmeni Ebru Aracı da; “Kursiyerlerimi ruh hallerine göre yönlendiriyorum. Burada yapılan eserlerin hepsi, sahibinin iç dünyasındaki duygulardan fırça izleri taşıyor. Eline fırçayı aldığın zaman hayatla ilişkini kesiyorsun. Evde yemek mi olacak bulaşık mı yıkanacak gibi düşünceler hafızadan siliniyor. Çünkü boya ile birlikte resmin içerisinde yani tuval de oluyorsun” dedi. 

Etiketler: Nebahat Keten, yağlı boya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!