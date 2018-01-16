Diğer
Kategoriler

68 yaşındaki muhtar 5. evliliğini 19 yaşındaki kızla yaptı

Batman merkeze bağlı bir köyde muhtarlık yapan 4 eşli, 30’a yakın çocuklu 68 yaşındaki M.S.Ö., 5’inci evliliğini 19 yaşındaki A.B. ile yaptı. M.S.Ö.’nün hem kendinden 49 yaş küçük biri hem de 5’inci kez evlenmesini yadırgayan başta çocukları olmak üzere akrabaları, lüks bir salonda yapılan düğüne katılmadı. Yüzlerce kişilik salondaki düğün sadece birkaç kişinin katılımıyla yapıldı.

68 yaşındaki muhtar 5. evliliğini 19 yaşındaki kızla yaptı

16 Ocak 2018 15:44

Batman merkeze bağlı bir köyde muhtarlık yapan ve 4 eşinden 30’a yakın çocuğu bulunan 68 yaşındaki M.S.Ö., 5’inci evliliğini babası köyde çobanlık yapan 19 yaşındaki A.B ile yaptı. M.S.Ö., düğün için de Batman merkezde yüzlerce kişilik lüks bir salon tuttu. Düğün yaklaşık bir hafta önce yapıldı. Ancak M.S.Ö.’nün hem 5’inci evliliğini yapması hem de kendisinden 49 yaş küçük biriyle evlenmesini yadırgayan yakınları düğüne katılmadı. Çocuklarının da gelmediği düğün sadece birkaç kişinin katılımıyla yapıldı. Neredeyse tüm salonun boş olduğu düğünde, halayı da gelin ve damat ile birkaç kişi çekti.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telefonlu ulaştığı M.S.Ö., evlenmediğini ve düğünün formalite olduğunu savundu. A.B. ise gelinliğe hasret kaldığı için böyle bir organizasyon yaptıklarını ileri sürerek, “Evlenmedik. Kendi aramızda müziği çalıp oynadık” dedi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç